TORNA OPERATIVO IL SITO DEL COMUNE DI PESCARA: RESPINTO L’ATTACCO DEGLI HACKER

PESCARA – L’attacco informatico di tipo DDoS che ha colpito questa mattina il sito istituzionale del Comune di Pescara è stato risolto alle ore 16, momento in cui la piattaforma è tornata operativa.

“Attualmente”, si legge in una nota dell’ente, “il personale del CED sta procedendo con la raccolta di tutti i dati relativi all’attacco, che verranno successivamente sottoposti all’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e alla Polizia Postale per un rendiconto dettagliato”.

“L’amministrazione comunale resta impegnata nel garantire la sicurezza digitale dei servizi pubblici e nel tutelare i cittadini da minacce informatiche”, conclude la nota.