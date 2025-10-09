TORNA POTABILE L’ACQUA DA VASTO A MONTENERO DI BISACCIA

VASTO – Torna potabile l’acqua dal basso Abruzzo al litorale del Molise, da Vasto a Montenero di Bisaccia.

“A seguito di analisi che hanno rilevato valori conformi entro i limiti di legge – fa sapere il Comune di Vasto -, è stato revocato il divieto temporaneo di consumo umano dell’acqua”.

Il divieto era scattato il 7 ottobre scorso a seguito di prelievi dell’Arpa nel serbatoio del nucleo industriale di San Salvo dai quali era emersa la presenza di coliformi nettamente superiore ai limiti di legge.

Nell’arco di due giorni, l’allarme è rientrato e tutto è tornato alla normalità