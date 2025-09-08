TORNA “SPORT SOTTO LE STELLE”, SABATO PROSSIMO L’EVENTO NEL CENTRO DI TERAMO

TERAMO – “Sport sotto le stelle è l’appuntamento imperdibile atteso dai cittadini che segna la ripresa delle stagioni sportive, ma anche una grande vetrina delle associazioni”.

Così Alessandra Ferri, assessore allo Sport del comune di Teramo, invita alla XVI edizione di ‘Sport sotto le stelle’, la parata di sport, arte e cultura dedicata al ricordo di Mimmo Sciamanna, che si svolgerà sabato 13 settembre, a partire dalle 18. Alla XVI edizione parteciperanno 150 associazioni sportive, che saranno disponibili a far provare a chiunque, gratuitamente, tutte le diverse discipline.

Tra queste: danza, pattini, tiro con l’arco, ginnastica artistica, ciclismo, scacchi, volley, tennis tavolo e basket. Tra le novità di questa edizione, c’è l’allargamento dell’area della manifestazione. Oltre ai due corsi principali e alle piazze Martiri e Orsini, si svolgeranno attività anche via Carducci. ‘Sport sotto le stelle’ si aprirà il 13 settembre alle 10.30 con l’intitolazione del piazzale antistante il centro sportivo dell’Acquaviva a Tiberio Cianciotta, indimenticato giornalista e uomo di sport e formazione giovanile della città di Teramo. Lo spettacolo di magia della Compagnia dei Folli, a Piazza Martiri, aprirà la maratona sportiva della serata.

“Sport sotto le stelle è l’incontro tra sport le bellezze del centro storico, unito a eventi artistici e musicali. Lo sport unisce tutte le generazioni e tutta la comunità teramana, come hanno testimoniato, in conferenza stampa, anche i figli di Cianciotta, regalando a tutti un momento di grande emozione, nel ricordo del padre” conclude l’assessore Ferri. L’anticipazione della manifestazione è fissata già a venerdì 12 settembre, con la partecipazione di Serena Di Fabio, campionessa europea under 18 di maratona e la cantante Casadilego, l’audizione di “Saremo a Sanremo” ed il concerto di “Aspettando Sport sotto le stelle”. Nell’arco della manifestazione negozi aperti la sera e mostre di arte e foto nel centro città.