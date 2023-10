L’AQUILA – Torna “Una domenica fuori porta”, la rassegna itinerante enogastronomica che conduce alla scoperta di piccole aziende vinicole dell’Abruzzo.

Un calendario di 7 appuntamenti, da ottobre a giugno, con l’obiettivo di creare alternative golose e di qualità alla scoperta di delizie e panorami inaspettati.

La presentazione della nuova edizione è in programma venerdì prossimo, 6 ottobre alle ore 11, nel ristorante di William Zonfa, in via dei Torreggiani n.3 all’Aquila.