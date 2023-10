TORNA “UNA DOMENICA FUORI PORTA”, RASSEGNA ITINERANTE TRA LE CANTINE ABRUZZESI. IL CALENDARIO

L’AQUILA – Torna “Una domenica fuori porta”, la rassegna itinerante enogastronomica che conduce alla scoperta di piccole aziende vinicole dell’Abruzzo, undici anni fa pioniera del turismo esperienziale.

Un calendario di 7 appuntamenti, da ottobre a giugno, con l’obiettivo di creare alternative golose e di qualità alla scoperta di delizie e panorami inaspettati. Una domenica al mese, a bordo di un bus gran turismo, gourmet e appassionati saranno accompagnati verso l’esplorazione della terra d’Abruzzo.

Ideata da Alessia Di Giovacchino, giornalista/comunicatrice e sommelier, e Marco Signori, giornalista e direttore di Virtù Quotidiane, testata online di enogastronomia, “Una domenica fuori porta” torna – per il secondo anno dopo una pausa – con l’organizzazione affidata a WelcomeAq, agenzia di viaggi, tour operator e ufficio informazione ed accoglienza turistica (Iat) dell’Aquila guidato da Andrea Spacca.

Il ricco calendario, presentato stamattina nel ristorante di William Zonfa, partner della rassegna, abbraccia tutte e quattro le province, dall’entroterra alle colline. Si esploreranno campagne, cantine e bottaie, per poi pranzare in ristoranti, agriturismi e osterie di qualità attentamente selezionati.

Si parte domenica 15 ottobre, quando si andrà alla volta di Sant’Egidio alla Vibrata (Teramo) per conoscere l’azienda agricola DiUbaldo dei giovani fratelli Marco e Luigi Di Ubaldo.

Appuntamento speciale per il brindisi di Natale con una degustazione di spumanti abruzzesi nella suggestiva cornice del convento di Sant’Angelo d’Ocre, con un ristoro francescano nel giardino con panorama mozzafiato.

Torna anche il contest fotografico della Domenica Fuori Porta: gli ospiti di ciascuna gita possono inviare agli organizzatori una foto scattata nel corso dell’escursione. Tutte le foto pervenute per ogni tappa saranno pubblicate sulla pagina ufficiale Facebook della rassegna e quella che farà il pieno di “like”, nel mese successivo alla tappa di riferimento, riceverà in regalo due bottiglie dell’azienda agricola visitata in degustazione.

Al termine della rassegna, inoltre, le foto già selezionate saranno oggetto di un’ulteriore valutazione: l’autore della più votata sarà premiato con una cena gourmet per due persone presso William Zonfa-Il Ristorante.

I costi di ciascuna giornata varieranno tra i 70 e i 75 euro e comprenderanno viaggio in pullman, visite e degustazioni, pranzi o cene secondo il programma indicato. Gli eventi saranno effettuati al raggiungimento di un minimo di 40 iscrizioni. Per informazioni, costi e prenotazioni: [email protected], 0862-295927 o 345-5817185.

Una Domenica Fuori Porta, con le media partnership di Virtù Quotidiane e Radio L’Aquila 1, è realizzata anche grazie al sostegno di Dg Promotion, Jollygraph e William Zonfa-Il ristorante.

IL CALENDARIO

15 ottobre

La domenica dei vini di stoffa sulle colline teramane

Cantina Diubaldo e Osteria di campagna Masseria Tattoni (Sant’Egidio alla Vibrata e Bellante – Te)

12 novembre

La domenica col vignaiolo che parla alle piante

Azienda Agraria Rabottini e Ristorante Casa De Campo (San Giovanni Teatino – Ch)

17 dicembre

La domenica effervescente nel convento incantato

Degustazione di spumanti abruzzesi e ristoro francescano (Convento di Sant’Angelo d’Ocre – Aq)

17 marzo

La domenica dei vini puliti e sostenibili di due giovani coraggiosi

Azienda Agricola Estroversa e Cantina di Biffi (Corfinio e Sulmona – Aq)

21 aprile

La domenica nella più alta cantina d’Abruzzo

Montetino Vini e Osteria Mammaròssa (Celano e Avezzano – Aq)

12 maggio

La domenica nella Petit Champagne d’Abruzzo

Vini La Quercia e Locanda San Michele (Morro d’Oro; Montorio al Vomano – Te)

9 giugno

La domenica del gran finale nella patria del Montonico

Azienda agricola Ciccone vini e Agriturismo Domus (Bisenti – Te)