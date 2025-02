TORNANO I BUS “MAMMA SOGNI D’ORO” PER UNA MOVIDA SICURA IN TUTTA LA MARSICA

AVEZZANO -Riparte domani, sabato primo marzo, il servizio di trasporto notturno gratuito “Mamma Sogni d’Oro”, l’iniziativa promossa dall’Unione dei Comuni Montagna Marsicana per garantire ai giovani della Marsica un divertimento sereno e in sicurezza.

I bus collegheranno i vari comuni della Marsica con Avezzano (L’Aquila), accompagnando i ragazzi nei tre locali della movida Fragile, Ruvido e The Ship.

Il servizio sarà attivo per tutta la notte, con partenze dai comuni intorno alle ore 23:00 e corse di ritorno a partire dalle 4:00 del mattino.

“Un’opportunità preziosa per trascorrere una serata di festa senza il rischio di mettersi alla guida dopo una notte di divertimento – si legge in una nota – L’iniziativa ha già riscosso grande successo nelle edizioni precedenti, contribuendo a sensibilizzare i giovani sull’importanza della sicurezza stradale e a ridurre il rischio di incidenti legati alla guida in stato di ebbrezza”.

Perché scegliere “Mamma Sogni d’Oro”?

“Servizio gratuito per tutti i giovani della Marsica, zero rischi al volante dopo una serata nei locali e comodità e sicurezza per rientrare a casa senza preoccupazioni. L’Unione dei Comuni Montagna Marsicana invita tutti i ragazzi a sfruttare questa opportunità e a vivere il sabato sera in totale tranquillità”.

Per ulteriori informazioni sugli orari e le tratte, è possibile consultare i canali ufficiali dell’Unione o i siti dei singoli comuni aderenti.