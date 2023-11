TORNANO I MERCATINI DI NATALE A STIFFE, DALL’8 AL 10 DICEMBRE

SAN DEMETRIO NE’ VESTINI – Dopo un’estate con numeri da record, Stiffe si riprende la scena nel periodo natalizio: tornano i mercatini di Natale da venerdì 8 a domenica 10 dicembre.

L’evento è stato promosso dall’Azienda Speciale Territorio e Cultura – che gestisce il sito turistico delle Grotte di Stiffe – con il patrocinio del Comune di San Demetrio Nè Vestini 8L’Aquila).

In una cornice incantata, eventi per grandi e piccini, food truck, animazione e grande attesa per l’arrivo di Babbo Natale.

Il borgo di Stiffe – che ospita l’affascinante complesso delle omonime Grotte – ripropone la seconda edizione dei Mercatini di Natale, dopo il grande successo dell’anno scorso.

Il borgo diventerà un villaggio vestito a festa: le strade di Stiffe, dalla piazza ai sentieri interni del paese, ospiteranno le casette in legno, ciascuna delle quali esporrà prodotti d’artigianato, oggettistica natalizia e tanto altro.

Non mancherà la magia per i più piccoli: si potranno lasciare le proprie letterine e scattare foto sul trono con Babbo Natale. Ci sarà anche un’area food apposita, che andrà ad aggiungersi all’offerta dei ristoranti locali.

Un’iniziativa che si colloca nel filone di proposte a cui l’ATC sta lavorando alacremente per promuovere il territorio nel suo insieme, soprattutto attraverso il coinvolgimento e la compartecipazione delle attività locali.