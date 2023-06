TORNANO LE “GIORNATE DELL’ARCHEOLOGIA IN EUROPA”: PREVISTI EVENTI ALL’AQUILA E TERAMO

L’AQUILA – E’ un appuntamento con la storia. Che si ripete il prossimo fine settimana con eventi, convegni, incontri, cantieri aperti, laboratori e visite guidate anche nei territori di L’Aquila e Teramo.

Dal 16 al 18 giugno prossimi infatti, tornano “Le Giornate dell’archeologia in Europa” gestite dall’ Inrap, Istituto nazionale di ricerca archeologica preventiva della Francia (Institut national de recherches archéologiques préventives).

In Italia, l’evento, è organizzato dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Musei e Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio, tramite gli uffici territoriali del Ministero stesso con lo scopo di avvicinare le persone all’archeologia e alla ricerca archeologica. Numerose le iniziative organizzate dirette ad appassionati o semplici curiosi, alle famiglie o alle scolaresche, tutti potranno conoscere il ricco patrimonio archeologico del nostro Paese.

Anche in Abruzzo sono tantissime le iniziative organizzate dalle Soprintendenze, a L’Aquila e Teramo, in particolare, si svolgeranno visite guidate, convegni e cantieri di scavo in questo fine settimana.

A Teramo si potranno visitare siti generalmente chiusi al pubblico, come il “ Mosaico del Leone”, oggetto di un attento restauro ancora in corso, databile intorno al I secolo a.C. e universalmente riconosciuto come uno degli esempi più alti dell’arte del mosaico; oppure le nuove scoperte avvenute in centro storico in un cantiere, anch’esso in itinere, per la ripavimentazione di via Sant’Antonio.

In provincia dell’Aquila, invece, molte iniziative si svolgeranno presso la Necropoli Vestina di Fossa dove, con il titolo Filo D’Oro si svolgeranno tante manifestazioni dedicate ai bambini e alla comunità per rileggere e conoscere i segni del territorio per conoscere il passato e guardare al futuro. Sempre in questa necropoli da venerdì 16 giugno prenderà il via un nuovo scavo archeologico in collaborazione con l’Università degli studi dell’Aquila.

Visite guidate a siti archeologici e mostre, oltre a convegni e laboratori per i più piccoli anche nella Marsica dove si potranno conoscere siti spesso poco conosciuti.

Sempre in provincia dell’Aquila, a Barrea, il 18 giugno, si parlerà di incontri di “Confini: incontri di culture” con numerosi studiosi di caratura internazionale tra cui l’archeologo Adriano La Regina; il 16 giugno a Corfinio, invece, si parlerà sempre di “Archeologia a confronto – conoscenza, tutela, valorizzazione”.

“Con le Giornate Europee dell’Archeologia – spiega la Soprintendente Abap per L’Aquila e Teramo Cristina Collettini – vogliamo parlare alle nostre Comunità attraverso un patrimonio che spesso è poco conosciuto. Ma vogliamo riaccendere una luce sull’importanza della ricerca archeologica e sul lavoro degli archeologi; far capire a tutti coloro che ci verranno a trovare sui siti aperti ma anche nei tanti incontri e laboratori promossi, come da un piccolo frammento si può ricostruire un intero complesso e una parte della nostra storia. In fondo il bello dell’archeologia è che rimette sempre in discussione la storia!”

