TORNANO NEL FINE SETTIMANA LE GIORNATE DEL FAI D’AUTUNNO A CASOLI E FARA SAN MARTINO

CASOLI – Tornano le Giornate di autunno del FAI, un appuntamento divenuto irrinunciabile per tanti appassionati desiderosi di scoprire bellezze nascoste che anche i nostri più piccoli paesi possono offrire. E la Delegazione di Lanciano (Chieti), com’è noto, da sempre ha scelto di offrire proposte che vedono protagonisti i piccoli borghi, che custodiscono molto spesso sorprendenti tesori. E’ andata così anche questa volta. Sabato 12 e domenica 13 ottobre l’appuntamento è a Casoli e Fara San Martino, luoghi suggestivi del chietino dove la bellezza si intreccia con storie senza tempo.

Così Ersilia Caporale, Presidente della Delegazione di Lanciano: “La natura che seduce e avvolge, la magia di acque che hanno fatto la ricchezza di un paese nell’agroalimentare, la monumentalità di un castello che si è ritagliato un ruolo anche nella seconda guerra mondiale. C’è questo e molto altro nella nostra proposta d’autunno, e sono certa che anche questa volta i visitatori che verranno da noi rimarranno incantati, con la voglia di tornare. Ormai abbiamo una community che ci segue a ogni appuntamento, dandoci conferma dell’interesse suscitato dalle nostre scelte coraggiose”. Come si ricorderà è richiesto un contributo minimo di 3 euro per le visite. Per eventuali informazioni aggiuntive è possibile inviare una mail all’indirizzo lanciano@delegazionefai.fondoambiente.it oppure un messaggio whattsapp al numero 320.5658635. Non è necessaria la prenotazione e gli iscritti FAI avranno la precedenza. Possibilità di iscriversi in loco con una riduzione di 10 euro su tutte le quote! 𝗢𝗥𝗔𝗥𝗜: dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00.