TORNARECCIO: 17ENNE ACCOLTELLA IL PADRE E LA NONNA, L’UOMO E’ GRAVE, L’ANZIANA STA BENE

TORNARECCIO – Un 17enne ha colpito il padre alla schiena con un coltello da cucina ferendolo gravemente: anche la nonna nel tentativo di fermarlo è rimasta ferita ad una mano. Il ragazzo, di Tornareccio (Chieti), si è poi allontanato con le mani insanguinate lasciando tracce ovunque, ma è stato fermato poco dopo dai carabinieri e condotto in ospedale. Il genitore è stato soccorso e trasportato in codice rosso prima all’ospedale di Lanciano per poi essere trasferito in quello di Chieti.

Per la nonna paterna solo una ferita alla mano: l’anziana è stata dimessa. Secondo quanto si è appreso il giovane sarebbe affetto da disturbi psichici. Un dramma che ha sconvolto la tranquilla comunità di Tornareccio. Sul posto è giunto il sindaco Nicola Iannone sconvolto da quanto accaduto.