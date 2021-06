TORNEO ITF FUTURE HELSINKI, ESORDIO VINCENTE PER IL PESCARESE ANDREA DEL FEDERICO

PESCARA – Si susseguono, praticamente senza soluzione di continuità, le buone notizie in casa Galimberti Tennis Academy. A due giorni dal successo di Andrea Picchione nel prestigioso torneo Open del Match Ball Firenze (8000 euro di montepremi), a far parlare di sé è ora Andrea Del Federico, che in Finlandia ha conquistato il suo primo punto Atp.

Il 21enne di Pescara, in tabellone con una wild card, ha infatti superato il primo turno nel “Tali Future”, tappa dell’Itf Men’s World Tennis Tour con montepremi di 15.000 dollari in svolgimento ad Helsinki (terra battuta): Del Federico, che aveva aperto la sua stagione aggiudicandosi tre tornei Open nazionali nelle Marche (Osimo, Jesi e Sirolo), si è imposto per 6-1 7-5 sul finlandese Aleksi Lofman, pure lui in gara con una wild card.

L’allievo di Giorgio Galimberti e del suo staff a Cattolica sfiderà per un posto nei quarti di finale il monegasco Lucas Catarina, prima testa di serie del torneo (n.349 del ranking mondiale).