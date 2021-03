TORNIMPARTE, ARRIVA BANDA ULTRALARGA: “STOP DISSERVIZI MAI AFFRONTATI DA ASL AL DISTRETTO SANITARIO”

TORNIMPARTE – Partono i lavori per la banda ultralarga a Tornimparte (L’Aquila).

Ad annunciarli è il sindaco del comune in provincia dell’Aquila, Giacomo Carnicelli, sulla sua bacheca Facebook.

“Dopo tante vicissitudini, procedurali e legate alle autorizzazioni di vari Enti – scrive Carnicelli – sono stati avviati i lavori per la realizzazione della Banda Ultra Larga nel nostro comune”.

“Questo intervento, inquadrato in un più vasto intervento di riduzione del divario digitale delle aree interne, è fondamentale per il nostro territorio, anche alla luce delle nuove necessità emerse nell’ultimo anno (smart working, didattica a distanza)”, prosegue.

Poi, il primo cittadino di Tornimparte lancia una “stoccata” alla Asl 1 di Avezzano-Sulmona-L’Aquila, rea, a suo avviso, “di non aver mai voluto affrontare in maniera risolutiva le criticità di connessione al Distretto sanitario, nonostante le nostre segnalazioni alle autorità competenti”.

Criticità che, spiega il sindaco, “hanno creato tanti disservizi agli utenti e che grazie a questo intervento verranno risolte”, per un Distretto, che si trova nella frazione di Rocca Santo Stefano e che rappresenta un punto di riferimento fondamentale per tutto il territorio, tanto da aver “assorbito” una parte dell’utenza del Distretto sanitario di Pizzoli (L’Aquila), che comprende anche il Centro unico di prenotazione (Cup) e che ospita, dal 2020, le Unità speciali di continuità assistenziale (Usca), causa emergenza Covid-19.

Proprio le Usca, grazie a un accordo tra il Comune di Pizzoli e la Asl, si trasferiranno in un’altra sede, una casetta donata da un’associazione per il terremoto del 2009, come annunciato ad AbruzzoWeb dal sindaco Giovannino Anastasio. (red.)

