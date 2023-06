TORNIMPARTE: “AUTOVELOX IRREGOLARI, STOP ALLE MULTE”, INSORGE ASSOCIAZIONE DIRITTI DEL CITTADINO

TORNIMPARTE – “I rilevatori automatici di velocità posti in via Amiternina a Tornimparte non sono collocati a norma e quindi le multe non sono valide”.

È quanto contesta il presidente dell’associazione per i Diritti del Cittadino, Fabrizio Ettorre, al sindaco di Tornimparte (L’Aquila) Giammario Fiori.

La diatriba tra Associazione e Comune va avanti senza esiti concreti da oltre due anni e così, in una lettera aperta inviata via Pec al primo cittadino, Ettorre rimarca: “Le apparecchiature di controllo della velocità servono alla prevenzione degli incidenti, non al profitto delle casse comunali”.

Una tesi, viene ricordato, avvalorata anche dalla Prefettura dopo gli accertamenti della Polizia stradale: “Il Codice della Strada impone che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità siano preventivamente segnalate e ben visibili”.

“Le verifiche svolte dalla Polizia stradale e dalla Prefettura su richiesta della nostra Associazione, hanno confermato che i rilevatori di velocità in via Amiternina non sono a norma per via del loro posizionamento”, afferma il presidente Ettorre.

“Chiediamo pertanto che le sanzioni comminate dai dispositivi in questione vengano annullate”, conclude.