TORNIMPARTE: DISTRETTO SANITARIO, C’E’ L’ANTENNA WIFI. CARNICELLI, “GRAZIE A CHI HA LOTTATO CON NOI”

TORNIMPARTE – “È stata installata ieri l’antenna che garantirà, finalmente, una connessione dati adeguata presso il nostro Distretto Sanitario di Base. Una battaglia lunghissima, nella quale, sarebbe stato bello trovare più sponde… E non parlo solo della ‘politica’! Come scrissi un po’ di tempo fa, dopo l’ennesimo attacco polemico, anche in questo caso ‘riscuote Tornimparte’, che è la sola cosa che conta e, soprattutto, la sola cosa che dovremmo avere a mente. In ogni caso, tant’è!”.

Così in una nota, sul suo profilo Facebook, il sindaco di Tornimparte (L’Aquila), Giacomo Carnicelli. “Grazie a chi c’è stato, su tutti Marcello Vivarelli di Fesica-Confsal, che per questo problema ha fatto il diavolo a quattro e con il quale abbiamo condiviso una raccolta di firme che ha raggiunto in un paio di giorni 1200 sottoscrizioni, e Francesco Marrelli della Cgil, Camera del Lavoro dell’Aquila che, con la Carovana dei Diritti, ha contribuito a tenere la luce accesa su questa situazione che ha dei contorni veramente assurdi”, continua Carnicelli, che nel post ha ringraziato, tra gli altri, anche l’operatrice dello sportello Cup, Gintare Ambra Raguckaite.