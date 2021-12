TORNIMPARTE, DISTRETTO SANITARIO: UTENTI LAMENTANO, “SERVIZIO CUP CONTINUA A PEGGIORARE”

TORNIMPARTE – Ancora disservizi al Cup del Distretto sanitario di Tornimparte (L’Aquila).

Come segnalato da alcuni utenti ad AbruzzoWeb, “nonostante la recente installazione di una nuova rete internet, effettuare una semplice operazione al Centro unico di prenotazione a Rocca Santo Stefano diventa sempre più difficile”.

“Non capiamo – affermano gli utenti – perché questo servizio pubblico continui a peggiorare anziché migliorare. Se continua così, se l’attesa per una prenotazione diventa improponibile e se regna solo la confusione, ci toccherà per forza utilizzare un altro Cup, ma è una cosa che non ha senso, visto che il servizio è nel nostro comune. Perché fare chilometri inutilmente per una pratica che può essere fatta a poca distanza da casa?”.

“Dopo anni si è riusciti a far installare

una rete internet come si deve. E ci siamo ritrovati con disservizi a questo punto ancora più assurdi di quelli vissuti per tanto tempo”, concludono. (red.)