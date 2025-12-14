TORNIMPARTE: DONNA PRECIPITA DAL VIADOTTO DELLA A24. INDAGINI IN CORSO, IPOTESI GESTO ESTREMO

L’AQUILA – Una donna di 46 anni, originaria di Tagliacozzo, è precipitata ieri dal viadotto di Tornimparte, lungo l’autostrada A24. L’ipotesi è quella del suicidio, come avrebbero testimoniato alcuni automobilisti di passaggio che l’hanno vista oltrepassare le barriere per poi lanciarsi nel vuoto.

Una auto incustodita è stata rinvenuta poco dopo le 18 al chilometro 85, e in seguito purtroppo sotto il viadotto la polizia stradale ha trovato il corpo.

Ora la vicenda è in mano alla Procura della Repubblica dell’Aquila, che sta indagando e ricostruendo gli ultimi istanti di vita della donna.

La notizia ha rapidamente raggiunto Tagliacozzo, dove la donna era conosciuta, gettando la comunità tagliacozzana nello shock e nel dolore. In paese, nelle ore successive, si sono moltiplicati i messaggi di cordoglio e sgomento per una tragedia che lascia interrogativi e un profondo senso di smarrimento.