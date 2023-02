TORNIMPARTE: FINO AL 17 FEBBRAIO PASTI SOSTENIBILI A SCUOLA CON INGREDIENTI A KM 0

TORNIMPARTE – Il Comune di Tornimparte, grazie alla dedizione a alla grande sensibilità sul tema della sostenibilità dell’Assessora con delega alla Scuola Clarice Panella, propone per una settimana, con la mensa scolastica, cibo buono per noi e per il pianeta.

Questa iniziativa è volta a valorizzare il cibo amico del pianeta ed è un simbolo della volontà di contribuire alla riduzione delle emissioni antropogeniche dei gas serra nell’atmosfera. Il Comune di Tornimparte insieme alla Soc. Nenè Services, affidataria del servizio di refezione scolastica, con la collaborazione della condotta dell’Aquila di Slow Food e al Mercato Contadino dell’Aquila aderisce a questo importante progetto fornendo ai bambini delle scuole di ogni grado un pasto sostenibile nell’arco dell’intera settimana a base di cereali e legumi, un secondo sostenibile ed un contorno con verdure e frutta fresca di stagione a filiera corta.

Verranno somministrate preparazioni alimentari a base di ingredienti che tutelano la fertilità del suolo come ad esempio prodotti biologici, legumi e miglio. Verranno privilegiati piatti a basso impatto ambientale, in particolare alimenti vegetali a km 0. Tale progettazione, sempre di intesa con il Comune e il Dirigente scolastico, prevede incontri di educazione alimentare, con particolare attenzione agli sprechi; altri momenti di incontro saranno dedicati alla sensibilizzazione di alunni e genitori su argomenti quali la corretta alimentazione, i cambiamenti climatici, la biodiversità e di “Orto in Condotta”.

Giovedì 16 febbraio sarà proposto un menù eco-sostenibile (miglio alla fantasia di verdure, polpette di legumi, finocchi alla julienne, frutta fresca di stagione), in concomitanza con “M’illumino di meno”, giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili che Caterpillar e Rai Radio 2 organizzano annualmente dal 2005. Green Food Week 2023 è un’iniziativa promossa da FoodInsider, Osservatorio sulle mense scolastiche che ogni anno monitora lo stato del servizio di ristorazione scolastica per identificare modelli virtuosi e best practice.