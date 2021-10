TORNIMPARTE, GRUPPO MINORANZA: “METTERE IN SICUREZZA CAMPI SPORTIVI”

TORNIMPARTE – “Alla luce del tragico incidente occorso a Rocca di Botte, in cui ha perso la vita una bimba di 5 anni, sollecitiamo a provvedere alla messa in sicurezza dei campetti sportivi di Villagrande e San Nicola che versano in una grave condizione di degrado e rappresentano una fonte di pericolo per l’incolumità di chi vi si reca”.

È quanto richiesto dal gruppo di minoranza al comune di Tornimparte (L’Aquila) “Speranza e futuro” al sindaco Giammario Fiori e all’assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Spagnoli, esortandoli a mettere in sicurezza i campetti al fine di evitare che tragici incidenti come quello accaduto a Rocca di Botte non si verifichino mai più.

“Si sollecitano, inoltre – si legge in una nota – a transennare e mettere in sicurezza i numerosi aggregati che rappresentano un serio pericolo per l’intera cittadinanza. Tutto ciò, in attesa che parta l’agognata ricostruzione e al fine di prevenire eventi luttuosi come quello ricordato della bimba di Rocca di Botte”.