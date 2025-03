TORNIMPARTE: LUTTO PER LA SCOMPARSA DI GIUSEPPE CARNICELLI, ALPINO E LAVORATORE

L’AQUILA – Lutto a Tornimparte, in provincia dell’Aquila, per la scomparsa di Giuseppe Carnicelli, conosciuto e stimato per la sua professionalità nel campo dell’edilizia, storico alpino di Tornimparte sin dagli anni ’50, sempre in prima fila nei raduni delle penne nere.

Padre del consigliere provinciale Giacomo Carnicelli, già sindaco di Tornimparte, oggi Presidente del Consiglio e segretario del circolo dem di Tornimparte.

Condoglianze dal Partito Democratico dell’Aquila s

“Giuseppe era un esempio di disponibilità e di correttezza per l’intera comunità di Tornimparte, Giuseppe resterà ricordo bello nelle tantissime persone che lo hanno conosciuto e stimato. A Giacomo e a tutta la famiglia Carnicelli il nostro pensiero commosso.

Condoglianze anche dal sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

“Esprimo il cordoglio della municipalità, della comunità degli amministratori locali e mio personale a Giacomo Carnicelli, con cui ho condiviso una delle esperienze formative più importanti nella vita di ciascuno – quella del Liceo – per la perdita del caro padre. Un sentimento sincero e profondo che estendo all’intera famiglia. La perdita di un genitore lascia sempre un grande vuoto ma sono certo che Giacomo saprà farsi ancora guidare dagli insegnamenti e dai valori che il papà, alpino valoroso di lungo corso, gli ha trasmesso”.