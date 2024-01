TORNIMPARTE: MINORANZA, “PAESE SENZA PIANIFICAZIONE NE’ MANUTENZIONE”

TORNIMPARTE – “Dopo aver elencato inutili e costosi interventi con i fondi del Pnrr nel Bilancio di previsione senza una visione di futuro, gli amministratori di maggioranza continuano ad ignorare la pianificazione delle attività essenziali. Nella frazione di San Nicola le vie del paese sono totalmente orfane di manutenzione ordinaria. Più che la comunità che ci vive, le uniche a trarre vantaggio dalla salvifica e ‘costante presenza sul territorio della Giunta in carica’ (cit.) sono le erbe spontanee che crescono indisturbate raggiungendo dimensioni considerevoli”.

Così, in una nota, i consiglieri di minoranza di Tornimparte (L’Aquila) Gianfranco Di Benedetto, Ferdinando Carducci, Lina Tresca e Alessandro Ruzza che si oppongono “fermamente ai continui ‘No’ ricevuti per partito preso e richiamano l’attenzione dei cittadini tornimpartesi verso le scelte, non condivise, della maggioranza”.

“La manutenzione del verde pubblico rientra nell’ambito dei servizi pubblici locali che un Ente deve necessariamente prevedere, pianificare ed eseguire con regolarità”, concludono.