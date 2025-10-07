TORNIMPARTE: NUOVO SCONTRO POLITICO SU RICOSTRUZIONE, PER SINDACO “DATI POSITIVI E TRASPARENZA”

TORNIMPARTE – Nuovo scontro politico sulla ricostruzione post-sisma nel Comune di Tornimparte (L’Aquila).

Durante l’ultima seduta del Consiglio comunale, il sindaco Giammario Fiori ha risposto all’interrogazione presentata lo scorso 18 agosto dai consiglieri di minoranza sullo stato dell’avanzamento dei lavori, rivendicando “dati positivi e trasparenza amministrativa”.

“È sempre un piacere – ha dichiarato Fiori – quando il dibattito politico si accende intorno a temi concreti. Se l’obiettivo dell’interrogazione era conoscere lo stato della ricostruzione, la buona notizia è che i dati sono pubblici, aggiornati e, soprattutto, positivi”.

Secondo il primo cittadino, dal 2017 – anno di approvazione del Piano di ricostruzione – sono state presentate 147 richieste di intervento.

“Siamo passati da 8 pratiche ammesse a 41, con altre 14 in fase di approvazione e 41 in integrazione. Un volume complessivo che supera i 78 milioni di euro, segno di un percorso amministrativo serio, costante e trasparente, portato avanti con l’unico obiettivo di restituire alla comunità un territorio sicuro e ricostruito”.

“Tra il 2011 e il 2016 – ha poi ricordato non senza ironia – mentre qualcuno cercava Annibale nei territori del Ducato di Spoleto, a Tornimparte era addirittura vietato pubblicare i consorzi obbligatori per decreto. All’epoca non si ricordano levate di scudi né prese di posizione indignate. Oggi, invece, si scopre l’urgenza di interrogare: un progresso, senza dubbio”.

Dura la replica del consigliere di minoranza Gianfranco Di Benedetto, che ha definito “toni da comizio” quelli usati dal sindaco.

“Ci saremmo aspettati – scrive in una nota – un confronto serio e costruttivo, non ironie o riferimenti storici che nulla hanno a che vedere con i problemi reali del territorio. A sedici anni dal sisma Tornimparte è ancora tra i Comuni più indietro: serve maggiore chiarezza, risposte nei tempi previsti e rispetto delle prerogative dei consiglieri comunali”.