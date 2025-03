TORNIMPARTE: OPERAIO DI 51 ANNI EVADE DI DOMICILIARI MA I CARABINIERI LO SORPRENDONO IN UN BAR

TORNIMPARTE – Era agli arresti domiciliari da qualche mese, ma per poter continuare a lavorare aveva chiesto all’Autorità giudiziaria un permesso che gli consentiva di assentarsi da casa ogni giorno dal mattino sino a metà pomeriggio L’uomo, un 51enne già conosciuto alle forze dell’ordine, aveva ottenuto il beneficio per recarsi al lavoro in un cantiere fuori Regione.

Alcuni giorni fa, però, l’uomo è stato sorpreso dai carabinieri della stazione di Tornimparte (AQ) all’interno di un bar in paese, dove stava trascorrendo la mattinata anziché presentarsi al posto di lavoro. L’uomo è stato arrestato in flagranza per il reato di evasione e, su disposizione del P.M. di turno presso la Procura aquilana, ricondotto presso la propria abitazione, in attesa delle determinazioni dell’Autorità giudiziaria.