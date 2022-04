TORNIMPARTE OSPITA 21 UCRAINI, DOMANI CONVIVIALE DI ACCOGLIENZA

TORNIMPARTE – Il comune di Tornimparte, in provincia dell’Aquila, accoglie 21 rifugiati, tra adulti e bambini, in fuga dalla guerra in Ucraina.

Per domani pranzo alla Casetta degli Alpini, vicino allo svincolo della A24, per “manifestare la nostra vicinanza, il nostro sostegno a loro personalmente ma idealmente a tutto il popolo ucraino colpito da una guerra ingiusta ed assurda”, spiega in una nota Domenico Fusari, presidente della Pro Loco che, insieme al Comune a all’Associazionismo di Tornimparte ha organizzato l’iniziativa.

“Vogliamo, con questa conviviale, regalare loro serenità ma soprattutto, far sentire il calore dell’accoglienza e della solidarietà. Manifestare loro tutto il sostegno della popolazione per qualsiasi loro necessità. Fino a quando saranno nel nostro territorio, la comunità tutta di Tornimparte, le istituzioni, sapranno dare loro un ricordo positivo sia pur nella tristezza della lontananza e della distruzione”.