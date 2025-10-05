TORNIMPARTE: POLEMICHE SU RICOSTRUZIONE, SINDACO, “NUMERI PARLANO CHIARO, DA 8 PRATICHE A 41!

Nel corso della seduta del Consiglio Comunale, il Sindaco di Tornimparte, in provincia dell’Aquila ha risposto all’interrogazione presentata il 18 agosto dai consiglieri di minoranza sullo stato della ricostruzione post-sisma.

“È sempre un piacere – ha dichiarato il Sindaco – quando il dibattito politico si accende intorno a temi concreti. Se l’obiettivo dell’interrogazione era conoscere lo stato della ricostruzione, la buona notizia è che i dati sono pubblici, aggiornati e – soprattutto – positivi”.

Dal 2017, anno di approvazione del Piano di Ricostruzione, a Tornimparte sono state presentate 147 richieste: si è passati da 8 pratiche ammesse a 41, 14 pratiche con istruttoria positiva di prossima approvazione e ulteriori 41 pratiche in integrazione per un valore economico complessivo che oggi supera i 78 milioni di euro. Numeri che raccontano un percorso amministrativo serio, costante e trasparente, condotto con l’unico obiettivo di restituire alla comunità un territorio sicuro e ricostruito”.

Il Sindaco ha poi ricordato, con una punta di ironia, che tra il 2011 e il 2016 “mentre qualcuno cercava Annibale nei territori del Ducato di Spoleto, nel Comune di Tornimparte era addirittura vietato pubblicare i consorzi obbligatori per decreto. All’epoca – ha aggiunto – non si ricordano levate di scudi né prese di posizione indignate. Oggi, invece, si scopre l’urgenza di interrogare: un progresso, senza dubbio”

La ricostruzione non è uno slogan da campagna elettorale, ma un lavoro quotidiano, tecnico, paziente e verificabile – ha concluso il Sindaco –. I numeri ci sono, i cantieri crescono e i documenti sono pubblici. Chi vuole informarsi trova tutto nei report ufficiali; chi preferisce interrogare, invece, troverà sempre risposte, anche quando non sono quelle che vorrebbe sentire.»