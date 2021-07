TORNIMPARTE: RACCOLTA FIRME IN DIFESA DEL DISTRETTO SANITARIO PROROGATA FINO A MERCOLEDI’ 28 LUGLIO

L’AQUILA – La raccolta firme, lanciata dal sindacato Fesica-Confsal della provincia dell’Aquila, a sostegno del Distretto sanitario di Rocca Santo Stefano, frazione del comune di Tornimparte (L’Aquila), è stata prorogata fino a mercoledì 28 luglio.

L’iniziativa, che avrebbe dovuto concludersi lunedì 26, è scattata ieri mattina di fronte alla struttura sanitaria che da anni, tra gli altri problemi, non ha una connessione internet in grado di garantire con costanza il servizio agli utenti, con un banchetto allestito da Marcello Vivarelli, segretario provinciale del settore Terziario.

La raccolta firme ha subito ottenuto un ottimo riscontro da parte della popolazione – circa cento le firme in poche ore – e dal sindaco, Giacomo Carnicelli (sua la prima firma), che ha voluto dare la possibilità di firmare anche in Municipio e in altri punti strategici come l'edicola di Villagrande e la farmacia di Palombaia, oltre a tutti i bar del territorio.