TORNIMPARTE: RETE INTERNET NON VA, ENNESIMO DISSERVIZIO AL DISTRETTO SANITARIO DI TORNIMPARTE

L’AQUILA – “Non è la prima volta che al Distretto sanitario di Tornimparte non è possibile effettuare normalissime operazioni di sportello perché la rete internet non funziona”.

A lamentare ad AbruzzoWeb l’ennesimo disservizio, occorso questa mattina, al Distretto sanitario di base di Rocca Santo Stefano, frazione del comune aquilano di Tornimparte, è un utente del territorio. “Parliamo di una struttura importante per la zona – afferma l’utente a questo giornale – ma molto spesso non totalmente fruibile perché, ci viene spiegato, la connessione internet non va. E quindi a me e agli altri utenti non resta che recarci altrove, oppure tornare nei giorni successivi”.

“Qui però parliamo di un servizio pubblico – continua il cittadino – che non può non essere garantito perché manca la rete internet. Non è tollerabile una cosa del genere nel 2021”.

Sulla questione è più volte intervenuto il sindaco di Tornimparte, Giacomo Carnicelli, il quale, tra le altre cose, ha proposto alla Asl dell’Aquila il pagamento di un abbonamento mensile ad una rete wifi in attesa che nella zona arrivi la fibra ottica, oltre ad aver chiesto alla Prefettura dell’Aquila se a causa di alcuni guasti alla rete Telecom e della rete internet non idonea sia configurabile interruzione di pubblico servizio. (red.)