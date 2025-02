TORNIMPARTE: SCOMPARSO GIAMPIERO CIPOLLONE, TITOLARE STORICA AZIENDA AGRICOLA, IL RICORDO DEI FIGLI

L’AQUILA – Tornimparte, in provincia dell’Aquila, piange la scomparsa di Giampiero Cipollone. Si è spento ieri a Teramo all’età di 71 anni, ricordato quale titolare della storica azienda agricola Fratelli Cipollone, insieme al fratello Bernardino.

A darne il triste annuncio i figli, Federica e Carlo Augusto, addolorati per la grave perdita. Da mesi Giampiero lottava contro un male incurabile che dopo una lunga battaglia lo ha portato via.

Un ultimo saluto a Giampiero prima del funerale potrà essere dato nella giornata di oggi presso l’obitorio dell’ospedale di Teramo, la funzione religiosa sarà celebrata domani alle ore 11.00 presso la chiesa di San Nicola di Tornimparte.

Questo il ricordo dei suoi figli. “Insieme al fratello Bernardino aveva condotto una vita di sacrifici allevando bovini e trasformandone il prezioso latte in squisiti, formaggi, mozzarelle, ricotte e altri deliziosi prodotti artigianali e di nicchia. Giampiero aveva portato avanti insieme al fratello per tanti anni l’azienda agricola di famiglia, lavorando anche oltre l’età pensionabile fino alla chiusura della storica attività qualche anno fa. Prima ancora che si sviluppasse Palombaia – come la conosciamo ora – il Caseificio Cipollone era una delle prime attività alle porte di Tornimparte che accoglieva i suoi cittadini al rientro dal lavoro ancor prima che tornassero a casa”.

“Molti tornimpartesi si fermavano non solo per fare acquisti, ma anche semplicemente per leggere e commentare un quotidiano che allo storico caseificio non mancava mai – proseguono i figli -. Giampiero, nonostante il carattere forse spesso troppo diretto, era in realtà molto sensibile e di cuore buono – ed escludendo le ore meridiane e di maggiore afflusso di persone – amava intrattenersi con i clienti a scambiare con interesse quattro chiacchiere risultando essere di piacevole compagnia. Di Giampiero ricordiamo la camicia indossata che non mancava mai, neanche sotto il camice, la voce al telefono che risuonava nel negozio ‘pronto Cipollone!’ e il carattere spigliato e sempre disponibile. Tanti clienti lo ricordano anche per la frase ‘e qui c’è una ricottina in omaggio’ e le mamme e i papà per il bocconcino dato al loro bimbo curioso dei profumi e del bianco intenso dei latticini”.