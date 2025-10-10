TORNIMPARTE: SI INAUGURA UN MONUMENTO DEDICATO A “JU CALENNE” REALIZZATO DALLO SCULTORE DI PROSPERO

TORNIMPARTE – Si inaugura un monumento dedicato ad una tradizione popolare di Tornimparte (L’Aquila) ovvero ju calenne o albero del maggio. Il monumento verra scoperto sabato 11 ottobre nel pomeriggio.

Il monumento rappresenta un seme di grano in fase di maturazione simbolo del risveglio della natura e della fertilita della terra.ma volendo ha un aspetto polisemantico potendoci vedere anche un addome di una gestante.

L ideatore è Vincenzo Gianforte mentre lo scultore di fama internazionale che lo ha realiuzzato è Marino Di Prospero.

L’innalzamento de Ju calenne la notte tra 30 aprile e primo maggio ha anche un significato propiziatorio per la fertilità in senso lato e per la fertilita della terra che tanto valore ha in una economia contadina. La cerimonia si avvale del patrocinio della proloco e del Comune di Tornimparte.