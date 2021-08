TORRE CERRANO, RIUNIONE IN AMP PER PIANIFICARE AZIONI DI PREVENZIONE E CONTROLLO PER FERRAGOSTO

PINETO – Si è tenuta oggi, 3 agosto 2021, una riunione convocata dall’AMP Torre del Cerrano alla quale hanno preso parte il Comune di Pineto e il Comune di Silvi, rappresentati rispettivamente dagli assessori all’ambiente Marta Illuminati e Alessandro Valleriani, i comandi della polizia locale, la guardia costiera e gli uffici dell’AMP per avviare le azioni di coordinamento per garantire la sicurezza dell’ambiente e delle persone per tutto il mese in corso e in vista anche del Ferragosto, momento di maggior afflusso turistico nell’area e nelle pinete costiere. Una attenzione da porre in essere anche tenendo conto degli incendi che si sono verificati in regione in questi ultimi giorni.

“Abbiamo deciso di convocare, come ogni anno, questa riunione – commenta il Presidente dell’AMP Torre del Cerrano, Fabiano Aretusi – per organizzare le attività di coordinamento, prevenzione e controllo anche in vista del ferragosto. Stiamo cercando di coinvolgere alcune associazioni che convocheremo per portare avanti queste azioni e invitiamo sin da ora tutti al rispetto delle regole vigenti in AMP. Il vento caldo e gli incendi di questi giorni ci hanno ricordato quanto sia importante adottare comportamenti corretti. Molti incendi vengono appiccati anche involontariamente. In AMP è vietato accendere fuochi, fumare nelle pinete litoranee e nelle aree dunali, accendere lanterne cinesi e fuochi d’artificio. Ricordiamo i numeri da contattare in caso di emergenza: il 115 o ‪800 861016 (numero verde Sala Operativa regionale).‬ I corpi di vigilanza e controllo insieme alla Polizia Locale e alla Guardia Costiera nel frattempo continueranno il monitoraggio dello stato delle pinete litoranee anche al fine di prevenire comportamenti pericolosi”.‬