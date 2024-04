TORRE CERRANO: TANTI TURISTI NEL GIORNO DI PASQUETTA CON VISITE GUIDATE

PINETO – Tantissime persone hanno scelto di trascorrere a Torre Cerrano nel teramano, il giorno di Pasquetta. Le visite guidate, organizzate dall’Area Marina Protetta con il supporto delle Guide del Cerrano, sono state continue, con una presenza costante di visitatori fin dal mattino. Durante l’intera giornata è stato proiettato il documentario “Life Delfi: un conflitto da risolvere”, un film di Roberto Lo Monaco, raccontato da @BarbascuraX, per il progetto europeo Life Delfi coordinato da Irbim-CNR e cofinanziato dal LIFE Programme dell’Unione Europea. Negli spazi della sala della biblioteca, inoltre, è stata allestita la mostra “Flora Costiera e Strategie di Adattamento”, curata dall’associazione Paliurus – natura, storia ed ecoturismo.

A fine giornata sono state circa mille le presenze stimate a Torre Cerrano, tra le tantissime famiglie che hanno scelto di visitare il Museo del Mare e chi ha deciso di fermarsi presso la terrazza dell’ecoristoro per rilassarsi guardando il mare. Naturalmente, come sottolinea il Presidente Fabiano Aretusi, non si sono fermate le attività di tutela, considerata anche la presenza di alcuni nidi di fratino in spiaggia. Difatti grazie al supporto di tanti volontari delle associazioni continuano le iniziative di sensibilizzazione e informazione in spiaggia e in pineta finalizzate al monitoraggio del progetto Salvafratino Abruzzo portato avanti in collaborazione con il WWF.

Inoltre, grazie anche all’apporto della Polizia Locale di Pineto e della Guardia Costiera sono proseguite le attività di vigilanza. I tanti visitatori, ben consapevoli delle caratteristiche dei luoghi, hanno agito con profondo rispetto delle regole e con grande sensibilità.