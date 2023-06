TORRE DE’ PASSERI: POSA DELLA PRIMA PIETRA PER EDIFICIO SCOLASTICO ANTISISMICO

PESCARA – A Torre de’ Passeri posa della prima pietra del cantiere impegnato nella realizzazione della scuola primaria. Si tratta del primo lotto dell’intervento complessivo, finanziato con risorse Cipess (Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica) pari ad oltre 5 milioni di euro.

L’obiettivo finale è quello di realizzare entro due anni, la Cittadella della scuola.

“Questo è un giorno di festa non solo per Torre de’ Passeri ma per tutti i Comuni del circondario. A testimoniarlo – ha detto il presidente della Regione, Marco Marsilio – non è solo la presenza del sottosegretario Paola Frassinetti, che ringrazio, ma anche quella del dottor Mario Fiorentino che, da quando ha avuto dal Governo Meloni l’incarico di responsabile della Struttura di Missione sisma 2009, ha impresso un deciso cambio di passo a tutta la macchina amministrativa fornendo un impulso determinante sia alla ricostruzione degli edifici scolastici che a quella post sisma in generale. La costruzione di una scuola rappresenta un momento prezioso per le comunità”.

“Mi auguro – ha auspicato Marsilio – di vedere presto realizzato l’intero complesso scolastico che i ragazzi potranno frequentare nella più assoluta sicurezza. Non è un fatto di poco conto, se si considera che proprio 14 anni fa, a L’Aquila, proprio causa del sisma, morirono anche tre studenti di origine torrese”.

[mqf-dynamic-pdf]