TORRE DEI PASSERI: 40 ENNE GUIDAVA CONTROMANO IN AUTOSTRADA, MULTA SALATA E REVOCA PATENTE

PRATOLA PELIGNA – La sottosezione della polizia stradale di Pratola Peligna ha fermato ieri un 40enne che guidava a bordo di una Berlina nera contromano sull’autostrada A25, Roma-Pescara.

La vettura, segnalata nei pressi di Bussi sul Tirino, è stata intercettata e fermata a Torre dei Passeri. Il conducente si sarebbe giustificato, sostenendo di aver sbagliato corsia.

Gli agenti a quel punto hanno sottoposto il veicolo a fermo amministrativo per tre mesi, hanno irrogato la sanzione amministrativa di 3 mila euro e hanno proceduto alla revoca della patente di guida e alla decurtazione di dieci punti.