TORRE SINELLO, BOCCHINO (LEGA): “VASTO AI VASTESI A PRESCINDERE DA SCHIERAMENTI POLITICI”

VASTO – “Vasto ai vastesi a prescindere dagli schieramenti e dai colori politici e, soprattutto, dopo il culmine della pandemia e dei problemi da essa scaturiti”.

A dichiararlo Sabrina Bocchino, consigliere regionale della Lega e consigliere segretario dell’Ufficio di Presidenza, che aggiunge :

” Un eccesso di zelo da parte di Daniela Torto, deputato, dichiarare che riporterà tutte le criticità riscontrate al Ministro della Giustizia e ai vertici dell’Amministrazione penitenziaria – incalza la Bocchino -. Ci siamo occupati di Torre Salinello in lungo e in largo, abbiamo evidenziato all’ex ministro Bonafede ( 5S ) le carenze di personale, le necessità dei dispositivi di sicurezza per gli agenti e, in ultimo, ho personalmente provveduto a far avere un macchinario che permette, in completa autonomia e sicurezza, di igienizzare piccoli e grandi ambienti, persone e cose e, tra l’altro, consente di controllare la temperatura”.

“La Torto ha fatto la scoperta dell’acqua calda, avrebbe dovuto intervenire ai tempi del ministro Bonafede ma non si è mai vista ” chiosa la Bocchino”, cocnlude.