TORREVECCHIA TEATINA: SI INAUGURA “IL GIARDINO DI ROBERTA” DEDICATO AI MALATI ONCOLOGICI

TORREVECCHIA TEATINA – Il 15 febbraio ci sarà la inaugurazione del “Giardino di Roberta” presso l’Hospice di Torrevecchia Teatina (CH), progetto fortemente voluto e promosso e sostenuto dal Coordinamento Nazionale Alberi e Paesaggio ETS – Sezione di Pescara – Chieti, in collaborazione con altre associazioni culturali e di promozione sociale. Un giardino molto speciale, realizzato con raccolta fondi e importanti lavori nel giardino, con messa a dimora di alberi e arbusti, essenze aromatiche e fioriture.

Uno spazio verde in memoria della giovane dottoressa Roberta Cianci, medico radiologo, deceduta per una grave malattia nell’aprile 2024. Il giardino è dedicato a tutti i malati oncologici e non solo e alle loro famiglie. Si comincerà alle ore 11:00 con una presentazione dei lavori svolti e dei progetti futuri che interesseranno il giardino e poi inaugurazione al cospetto di autorita’, rappresentanti del Co.n.al.pa. e degli stakeholders intervenuti per la realizzazione, amici e familiari di Roberta Cianci.

“Il 15 febbraio è il compleanno di Roberta.” spiegano dal Co.n.al.pa. “Si tratta quindi di un giorno molto speciale in cui nasce ufficialmente anche questo giardino, realizzato con tanto lavoro e passione dalla nostra associazione. Questo luogo vuole essere anche un simbolo, un modello per valorizzare il nostro territorio e per continuare a promuovere ai massimi livelli la cultura degli alberi e dei giardini, dando valore all’aspetto terapeutico e al miglioramento psico-fisico delle persone. Sarà dunque un bel momento di partecipazione e di emozione a cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.”