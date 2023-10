TORRICELLA PELIGNA: “ERBE SPONTANEE D’AUTUNNO”, IL 19 OTTOBRE GIORNATA DI FORMAZIONE NELLA NATURA

TORRICELLA PELIGNA – Una giornata di formazione sul riconoscimento di alberi ed erbe spontanee, in una location immersa nella natura: l’eremo, luogo di pace e di raccoglimento, dove Padre Giustino e Massimo accolgono i pellegrini; un luogo di incontro, preghiera, condivisione e di ristoro per la mente ed il corpo.

Si terrà giovedì 19 ottobre a Torricella Peligna (Chieti), presso l’Eremo Case di Maria di Nazaret l’evento “Erbe spontanee d’autunno”, promosso da Valeria Burrelli, esperta e studiosa di erbe spontanee ed officinali, in collaborazione con la rete internazionale delle Case delle Erbe e patrocinato dal Comune di Torricella Peligna.

La giornata di formazione sarà condotta da Maria Sonia Baldoni, esperta degli usi tradizionali e attuali delle erbe, che ha attivato Case delle Erbe in tutta Italia e nel mondo attraverso un lavoro pluriennale di dedizione continua, collaborando con varie Università, facoltà di Agraria e dipartimenti di Medicina.

“Le Case delle Erbe: un modo di vivere, posti dove vivono e lavorano persone che riconoscono e raccolgono le erbe spontanee commestibili e officinali, le usano ogni giorno nella loro cucina o nelle loro attività ricettive e ristorative o per distillare e preparare creme. Sono realtà dove si organizzano corsi di riconoscimento per passione e per lavoro. Sono persone che operano in un territorio e che si rendono disponibili ad accogliere chi intende imparare a riconoscere e usare la meravigliosa abbondanza che la natura ci offre. Educare all’abbondanza riavvicinandoci alla terra e alle antiche tradizioni italiche significa dare valore al territorio in cui viviamo”, viene spiegato in una nota.

“Il 19 ottobre dunque daremo valore al nostro territorio, commenta Valeria, dedicandoci al riconoscimento, alla raccolta e catalogazione delle erbe commestibili ed officinali presenti all’eremo, impareremo a riconoscere gli alberi, cucineremo assieme le erbe raccolte, accompagnate dai prodotti gentilmente offerti dall’azienda agricola di Anna di Marino. Con il prezioso aiuto e sostegno di Padre Giustino e Massimo, che hanno ‘aperto’ le porte dell’eremo per ospitare e sostenere l’organizzazione dell’evento, celebreremo la Santa Messa soffermandoci a conoscere ed approfondire la figura di Santa Ildegarda di Bingen, monaca benedettina tedesca, santificata dalla chiesa e proclamata dottore della chiesa da Papa Benedetto XVI. Tra le mille sfaccettature di questo personaggio spicca quello di guaritrice e conoscitrice di erbe”.

La giornata si concluderà presso la Mediateca John Fante di Torricella Peligna per assistere al concerto solista di flauto traverso in cui Giustina Marta, concertista di fama nazionale e titolare di cattedra presso la scuola di musica di Tivoli , ci proporrà “I canti delle erbe spontanee”, un inno di lode ed amore ad esse, con presentazione del libro cd.