TORRICELLA PELIGNA: JOHN FANTE FESTIVAL “IL DIO DI MIO PADRE” TORNA IN PRESENZA

TORRICELLA PELIGNA – John Fante Festival “Il dio di mio padre” giunto alla 16/a edizione, torna dal 19 al 22 agosto a Torricella Peligna (Chieti).

La manifestazione, diretta da Giovanna Di Lello, è organizzata dal Comune di Torricella Peligna per ricordare e omaggiare lo scrittore americano John Fante (1909-1983), il cui padre Nicola era un muratore originario del piccolo paese abruzzese.

Il tema di quest’anno è: il rapporto tra Fante e gli USA. Tra gli ospiti ci sono: il giornalista Andrea Purgatori, lo scrittore Franco Arminio, la giornalista Concita De Gregorio e l’americana Virginia Jewiss italianista della Yale University, traduttrice negli USA della scrittrice Premio Strega Melania Mazzuzzo e del giornalista scrittore Roberto Saviano.

Ha curato anche la traduzione della sceneggiatura del film “This must be the place” di Paolo Sorrentino, protagonista di un evento intitolato “Dante ringiovanito: La Divina Commedia per piccoli lettori”.

Tra gli ospiti anche il giornalista Fabrizio Gatti, vincitore del Premio alla carriera John Fante Vini Contesa 2021. Al Premio John Fante Opera Prima parteciperà la terna finalista composta da Alice Urciuolo, autrice di “Adorazione” (66thand2nd), Barbara Frandino, autrice di “È quello che ti meriti” (Einaudi) e Marcello Domini “Di guerra e di noi” (Marsilio).

I tre sono stati scelti dalla Giuria dei letterati: Maria Ida Gaeta (presidente), Tommaso D’Amico, Claudia Durastanti, Nadia Terranova. Questa edizione del John Fante Festival “Il dio di mio padre”, si inserisce nel “Piazza Dante. #Festivalinrete” che unisce quarantaquattro Festival culturali italiani. Il Jhon Fante si occuperà della letteratura per bambini ispirata a Dante.

Ha inoltre collaborato all’evento “Casa Dante” dell’Associazione Amici della Musica Fedele Fenaroli di Lanciano, organizzata nell’ambito #500Festiva previsto per domenica 1 agosto, ore 21, al Parco delle Arti Musicali a Lanciano.