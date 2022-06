TORRICELLA PELIGNA: “MINISTRO CARFAGNA A SOSTEGNO DI CHIARA SCIRE’ SINDACO”

TORRICELLA PELIGNA – Arriva il sostegno del ministro Mara Carfagna a Chiara Scire’, candidata sindaco del Comune di Torricella Peligna (Chieti) con la lista Torricella Peligna per Tutti.

“I piccoli Comuni meritano attenzione – si legge in una nota – Occorre evitare lo spopolamento, renderli accoglienti per i giovani e protettivi per gli anziani. Le consistenti risorse economiche messe a disposizione in questo momento storico possono dare il modo di realizzare progetti. Ecco perché occorre un’amministrazione comunale lungimirante, che con impegno e passione possa costruire un futuro migliore”.

“Il ministro si augura di incontrare presto Chiara con la fascia tricolore – si legge ancora nella nota – si adopera ad incoraggiare e sostenere la giovane candidata, donna coraggiosa e amministratrice di valore, che ha già avuto esperienza pluriennale da assessore nel paese nativo.

Scirè dichiara di essere “onorata di avere il sostegno della Carfagna, ministro donna che si occupa del Sud e delle risorse con impegno e passione e serietà, sempre al fianco dei cittadini”.