TORRICELLA SICURA: DENUNCIATO GIOVANE IN POSSESSO DI UN COLTELLO A SERRAMANICO

TORRICELLA SICURA – I militari della Stazione Carabinieri di Torricella Sicura nel teramano, nell’ambito dei controlli notturni del territorio, hanno sorpreso un 21enne, italiano, che si aggirava per vie del centro con indosso, occultato in una tasca del giubbotto, un coltello a serramanico con lama in acciaio lunga oltre 9 centimetri. L’arma è stata, quindi sottoposta a sequestro e per il giovane scatterà la denuncia in stato di libertà per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.

Sempre i carabinieri della medesima Stazione, intervenuti a seguito di un furto in abitazione dove i malviventi avevano depredato la vittima, un 50enne del luogo, di due biciclette, una tuta per motociclisti e denaro contante, sono riusciti a recuperare la refurtiva, che veniva trovata in possesso di un 19enne, extracomunitario. Quanto rivenuto è stato restituito al legittimo proprietario mentre il giovane sarà deferito in stato di libertà per ricettazione.