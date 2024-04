TORRICELLA SICURA: MARCO DI NICOLA INDICATO COME PROSSIMO CANDIDATO SINDACO

TORRICELLA SICURA – Il Sindaco di Torricella Sicura (Teramo), Daniele Palumbi, e il gruppo “Torricella nel Futuro”, nel corso della riunione svoltasi ieri sera, hanno indicato come candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno Marco Di Nicola, già assessore all’Urbanistica e presidente del Consorzio Bim Vomano-Tordino di Teramo.

“Con la candidatura di Marco Di Nicola – spiega il sindaco Daniele Palumbi -, il gruppo di maggioranza che amministra Torricella da ormai 15 anni intende proseguire nel percorso già intrapreso al servizio del territorio. La lista è pronta e tra qualche giorno saranno indicati tutti i candidati alla carica di consigliere comunale. L’auspicio è proseguire con la buona amministrazione e la politica del fare, portando avanti il grande lavoro svolto in questi anni (con una media di oltre 10 opere pubbliche realizzate ogni anno) e i progetti già finanziati a valere sulle risorse intercettate per 18 milioni di euro grazie al Programma Straordinario di Ricostruzione (PSR), che consentirà la realizzazione di tanti altri interventi importanti e attesi dalla nostra collettività”.

Nonostante la giovane età, 37 anni, il futuro candidato sindaco di Torricella, Marco Di Nicola, vanta una lunga esperienza amministrativa iniziata nel 2009, che lo ha portato fino ad oggi a gestire la delega di assessore all’Urbanistica e all’edilizia privata e, dal 2014 al 2019, a ricoprire anche il ruolo di vicesindaco con le stesse deleghe. Inoltre, è stato presidente e commissario della Comunità Montana dal 2011 al 2022 e presidente del Consorzio Bim di Teramo dall’ottobre 2022 ad oggi.

“Ringrazio il sindaco Palumbi e l’intero gruppo di maggioranza per l’attestazione di stima e di fiducia – sottolinea Marco Di Nicola – e, al tempo stesso, mi sento investito di grande senso di responsabilità che tradurrò in impegno costante e quotidiano per la mia comunità. Posso contare su un’ottima base di partenza, perché un grande lavoro e tantissimi risultati sono stati già raggiunti dall’Amministrazione Palumbi: intendo proseguire nella messa a terra dei progetti, dei cantieri e delle opere pubbliche già programmate; nella riqualificazione e rigenerazione del tessuto urbano e sociale del capoluogo e delle frazioni, nelle attività di promozione turistica e culturale del territorio, con politiche mirate per i giovani, per le famiglie e la terza età per una sempre migliore qualità della vita dei nostri concittadini. Tutto questo sarà dettagliato nel programma amministrativo che presenteremo a breve”.