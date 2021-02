TORRICELLA SICURA: OGGI FUNERALE SIMONE IZZOTTI, APERTO FASCICOLO OMICIDIO STRADALE

TERAMO – Si terranno oggi alle 15.30 nella chiesa San Paolo di Torricella Sicura, in provincia di Teramo, i funerali di Simone Izzotti, 37 anni di Torricella Peligna investito in bici da un furgone, giovedì scorso. Inutile la corsa al Pronto soccorso dell’ospedale Mazzini di Teramo. Classe 1984, di Torricella Sicura, autista di pullman, il giovane era in sella alla sua bicicletta, quando è stato investito da un furgone che è sopraggiunto all’improvviso.

Il mezzo, che trasportava infissi, lo avrebbe colpito in pieno lungo via Strada provinciale 48, in località Villa Tofo. L’impatto è stato traumatico e violentissimo.

Ieri pomeriggio, così come disposto dal pm titolare del fascicolo Laura Colica, è stata eseguita l’autopsia. Nel fascicolo c’è un indagato per omicidio stradale, Il conducente del furgone.

