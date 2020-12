TORRICELLA SICURA: SI TOGLIE LA VITA RICERCATRICE UNIVERSITARIA 36ENNE, COMUNITA’ SOTTO CHOC

TERAMO – Un’intera comunità, quella di Torricella sicura e del teramano sotto shock. Si è tolta la vita martedì sera Marta Iannetti, ricercatrice universitaria di 36 anni.

Si è impiccata mentre si trovava in casa di un parente invalido per dargli assistenza.

La tragica scoperta è stata fatta dai genitori allarmati dal fatto che non avevano più sue notizie. Residente dal post terremoto a Torricella sicura Marta era originaria di Pietracamela.

Una persona ben voluta da tutti, impegnata socialmente, ambientalista innamorata delle sue montagne, appassionata del suo lavoro da ricercatrice universitaria, con lavori importanti sugli antichi idiomi dell’entroterra teramano. Non ha lasciato alcun messaggio, resteranno nel suo cuore le ragioni del gesto estremo.

Straziante il ricordo di una sua amica stretta.

“Sono qui all’obitorio. Ma dentro quella bara non sei tu; con la gonna nera, le unghie laccate, le scarpe col tacco….senza il tuo sorriso e lo sguardo titubante. Marta tu hai il cappello di paglia e lo zainetto in spalla, mille sciarpette colorate, tu sei nel bosco a raccogliere le fascine per il fuoco, sei nel cerchio con i bambini e le bambine che hai accompagnato al fiume, sei nei canti delle tue montagne, nei racconti con cui ci hai accolto in tutte le stagioni, sei anche nei file che mi hai mandato con tutte le idee e i progetti da avviare, sei nei messaggi arrabbiati e in quelli entusiasti…

Sei, sei, sei…n questo momento sei un dolore che non ha fine, un vuoto che non so come riempire…e sto”.

A ricordarla anche il docente dell’Università di Teramo, Gianfranco Spitilli.

“L’idea di venirti a dare l’ultimo saluto oggi mi spezza le gambe, il cuore e il pensiero, e non riesco ad alzarmi. Non riesco a crederci e non riesco a pensarlo possibile. Grazie per tutto quello che abbiamo condiviso in questi anni, per la tua ricchezza interiore, la sensibilità raffinata, l’intelligenza e il coraggio delle idee e delle azioni che hai mostrato e testimoniato in mille occasioni. Come farò senza le tue telefonate piene di mille proposte, di domande, di dubbi, di entusiasmi? Ho qui con me le bozze del tuo libro sulle tue amate donne di Pietracamela e della montagna, che mi hai consegnato solo pochi giorni fa. Non so quando mi sentirò di aprirle ma ti prometto che ne avrò la massima cura. Addio Marta”.

