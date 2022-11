“TORRONE L’AQUILA”: DOMANI IL LANCIO DEL NUOVO PRODOTTO ALLA LIBRERIA COLACCHI

L’AQUILA – Un prodotto unico ed esclusivo per il mercato della ricorrenza specializzata.

Verrà presentato domani, venerdì 11 novembre, alle ore 18 presso una delle “cattedrali” della cultura aquilana, la storica Libreria Colacchi lungo il Corso, il “Torrone L’Aquila”, nuova creazione di Michele Morelli e “Carolina & Gina”.

“Un torrone totalmente italiano, di realizzazione artigianale, le cui materie prime utilizzate fanno parte delle eccellenze del nostro Paese. Ovvero, il cioccolato Amedei Toscana, i Mieli Thun – Andrea Paternoster, la Nocciola di Giffoni IGP e le migliori mandorle del Consorzio Mandorla Avola”, si legge in una nota.

“Sarà l’occasione per lanciare la confezione significativamente denominata “Aquilanità” (in edizione limitata di 999 esemplari) con la “trilogia” dolciaria aquilana racchiusa in un confezione a forma di libro contenente 3 torroni e 6 cartoline storiche dell’Aquila tratte della collezione che ha dato vita alla storica pubblicazione della One Group Edizioni curata dagli indimenticati Franco Capaldi, Luigi Marra e Maria Pia Renzetti”.

“Insomma, un indimenticabile regalo per le feste natalizie. La degustazione sarà accompagnata da un brindisi”, conclude la nota.