TORTORETO: 12ENNE CADUTO DAL BALCONE, NON SI ESCLUDE GESTO VOLONTARIO

TERAMO – In seguito alle prime indagini in merito alla caduta di un 12enne da un balcone, dal quarto piano, in piazzale Caduti di Nassiriya a Tortoreto (Teramo), i carabinieri della compagnia di Alba Adriatica e del Nucleo Investigativo di Teramo, coordinati Procura della Repubblica di Teramo, hanno raccolto degli elementi tali da ricondurre l’accaduto ad un’azione volontaria del minore.

Sono in corso ulteriori approfondimenti miranti a chiarire ogni circostanza che possa aver dato luogo a tale gesto.

Al momento non si ipotizzano interventi diretti di terzi e si valutano gli ultimi avvenimenti della vita personale del ragazzo.