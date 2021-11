TORTORETO: ACS CERCA ADDETTO ALL’AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE

TORTORETO – Acs (Advanced Composites Solutions) Srl, azienda specializzata nella produzione di componenti in fibra di carbonio per vari settori di attività, in particolare automotive, nautica e aerospace, seleziona per la sede produttiva di Tortoreto un addetto/a all’amministrazione e alle risorse umane con i seguenti requisiti: pregressa esperienza nel settore delle risorse umane e dell’amministrazione, conoscenza della lingua inglese e utilizzo dei principali pacchetti applicativi

Per candidarsi è necessario compilare l’apposita scheda nella sezione “Work with us” del sito aziendale all’indirizzo https://www.acs-carbon.com/work-with-us indicando i propri dati e inserendo il curriculum vitae dettagliato e completo dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali.