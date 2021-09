TORTORETO, CARUSI E ZENNARO: “BUCATO BANDO SPORT E PERIFERIE, COMUNE HA PERSO GRANDE OPPORTUNITÀ”

TORTORETO – “Il Comune di Tortoreto perde una grande opportunità nel non aver ottenuto i fondi del bando sport e periferie 2020. Tanti i comuni abruzzesi e del teramano che hanno avuto somme importanti, come ad esempio Silvi, Giulianova e Sant’Omero in Val Vibrata. Tortoreto ha “bucato” un’occasione storica per ricevere quasi 600mila euro dal Governo, risorse che sarebbero state investite per dotare lo stadio “Pierantozzi” del lido di un nuovo manto in erba sintetica.” – dichiarano Nico Carusi, capogruppo Lega Salvini a Tortoreto e l’On. Antonio Zennaro, deputato della Lega Salvini.

“Chiediamo all’amministrazione Piccioni un maggiore sforzo e impegno nell’ultimo anno di legislatura da dedicare proprio alla questione degli impianti sportivi, sono troppe le carenze strutturali che obbligano molte società tortoretane ad appoggiarsi ai comuni limitrofi. Oltretutto, avere impianti adeguati permetterebbe di allungare la stagione turistica andando ad intercettare eventi e manifestazioni sportive nazionali e internazionali. Come Lega Tortoreto, siamo a disposizione e a supporto dell’amministrazione, a tutti i livelli istituzionali, proprio per consentire alla città di farsi trovare pronta ed intercettare il massimo di fondi e contributi, soprattutto nella più immediata prospettiva del PNRR, che consentirà agli enti locali di ricevere importanti finanziamenti.” – concludono Carusi e Zennaro.