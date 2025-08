TORTORETO: IL GENERALE ANTONINO NEOSI INSIGNITO DEL PREMIO “AMORE PER L’ABRUZZO”

TORTORETO – Il Generale Antonino Neosi Comandante della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise, è stato insignito del XXI Premio “Amore per l’Abruzzo”, conferito il 2 agosto a Tortoreto (Teramo) nel corso della cerimonia promossa dall’Associazione Società Civile. Originario di Raiano (L’A quila), il Generale è stato premiato per l’impegno dimostrato nel corso della sua lunga carriera al servizio delle Istituzioni e della collettività, distinguendosi per la promozione della cultura della legalità e per la costante attenzione al rapporto tra l’Arma dei Carabinieri e i cittadini. Nel suo percorso professionale ha ricoperto, tra gli altri, incarichi di rilievo quali il Comando Provinciale di Salerno, la Direzione dei Beni Storici e Documentali dell’Arma dei Carabinieri e la direzione del Museo Storico dell’Arma.

Il riconoscimento rientra nell’ambito di un’iniziativa volta a valorizzare figure, che, attraverso il proprio operato, contribuiscono a tutelare e promuovere l’identità culturale, sociale e civile dell’Abruzzo, anche al di fuori dei confini regionali. L’evento, patrocinato dalla Regione Abruzzo, dal Comune di Tortoreto e dalla Provincia di Teramo, ha visto la partecipazione di Autorità civili e militari, nonché di esponenti del mondo della cultura, dello spettacolo ed imprenditoriale.