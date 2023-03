TORTORETO: MIGLIORI SERVIZI PER 1.600 CLIENTI E 4 CABINE DI SMISTAMENTO DI ENERGIA ELETTRICA

TORTORETO – Un progetto realizzato per migliorare la qualità del servizio per oltre 1600 clienti, con 4 nuove cabine di smistamento dell’energia elettrica, di dimensioni più contenute rispetto a quelle ordinarie per l’ottimizzazione dell’integrazione in contesto urbano qualificato come il Comune di Tortoreto. E’ una rete elettrica rinnovata, in grado di assicurare una qualità del servizio sempre maggiore, anche in estate con più utenze attive, quella ora disponibile dopo gli interventi di riqualificazione, resilienza e digitalizzazione realizzati grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale di Tortoreto ed E-Distribuzione.

A illustrarli questa mattina il sindaco Domenico Piccioni e Grazia Nurzia, responsabile dell’Unità territoriale di Teramo di E-Distribuzione. Tre cabine secondarie sono state realizzate a Tortoreto Lido, una a Tortoreto Alto. Le nuove infrastrutture sono dotate di telecontrollo e automazione per diminuire i tempi di ricerca del guasto al fine di ridurre i tempi di eventuali disservizi. Il rinnovo tecnologico ha riguardato non solo cabine e apparecchiature di ultima generazione, ma anche ammodernamento di cavi interrati già esistenti e posa di nuovi.

“Ottenere corposi investimenti sul territorio comunale, aver contribuito alla loro realizzazione è una grande soddisfazione di tutta l’Amministrazione Comunale, dell’assessore al Patrimonio Arianna Del Sordo, dell’ufficio competente e di chi ha seguito gli interventi. Dal primo mandato abbiamo cercato di meglio comprendere priorità e necessità del territorio anche nell’ambito dei servizi elettrici erogati. Cittadini e turisti possono ora contare su minori abbassamenti di tensione, notevole diminuzione dei tempi di intervento sui guasti, potenzialità del servizio elettrico per gli operatori turistici” ha commentato Piccioni. “Siamo estremamente soddisfatti del risultato raggiunto grazie alla sinergia con il Comune. Ringrazio il sindaco e i suoi collaboratori che hanno favorito la realizzazione delle cabine su proprietà comunali. E-Distribuzione conferma l’impegno sul territorio per un servizio sempre più efficiente e per minimizzare i disagi” ha dichiarato Grazia Nurzia.

SAS