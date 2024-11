TORTORETO: NON CE L’HA FATTA IL 12ENNE PRECIPITATO DAL BALCONE. FAMIGLIA FA DONARE GLI ORGANI

TERAMO – Non ce l’ha fatta il dodicenne caduto dal balcone a Tortoreto (Teramo) martedì scorso. Nel primo pomeriggio di oggi si è proceduto con l’accertamento di morte con criteri neurologici, eseguito da un collegio medico che ha svolto un periodo di osservazione di 6 ore.

Il ragazzo – si legge in una nota della Asl teramana – era stato subito ricoverato nella Rianimazione dell’ospedale di Teramo con gravi traumi in tutto il corpo. Purtroppo la gravità delle lesioni riportate nella caduta ha causato un quadro clinico complesso e il ragazzo non ce l’ha fatta. I genitori del 12enne hanno dato l’assenso alla donazione di organi.

Una decisione importante in un momento molto difficile, presa dai genitori che hanno dato seguito alla generosità mostrata in vita dal ragazzo, sempre attento alle esigenze e ai bisogni del prossimo, con una sensibilità fuori dal comune.

È partita dunque tutta la macchina organizzativa per procedere alla donazione: attualmente è in corso il processo che porterà all’eventuale prelievo, previsto presumibilmente per la nottata. Nel frattempo la procura ha rilasciato il nulla osta alla donazione degli organi.