TORTORETO: PRESO SPACCIATORE, 800 GRAMMI DI COCAINA IN CASA

TORTORETO – I Carabinieri nel corso di un servizio mirante alla prevenzione e repressione dello spaccio di stupefacenti, e avendo avuto molteplici segnalazioni da parte di cittadini di movimenti strani nella zona della Val Vibrata, hanno notato un uomo che con fare sospetto si aggirava in una via periferica di Sant’Egidio alla Vibrata.

I militari si sono appostati osservando i movimenti dello stesso che a bordo della propria autovettura, dopo averne fermato la marcia, si è avvicinato a un furgone e parlava con l’autista consegnando allo stesso un piccolo involucro e ricevendo delle banconote. I Carabinieri decidevano di intervenire e bloccare i due.

L’autista del furgone è stato così trovato in possesso di una dose di cocaina che gli era stata ceduta dall’uomo in auto che sottoposto a perquisizione veniva trovato in possesso di due identiche dosi di sostanza simili a quella poco prima rinvenuta. Pertanto si procedeva ad effettuare la perquisizione presso l’abitazione di quest’ultimo a seguito del quale sono stati rinvenuti 800 grammi circa di cocaina non ancora sezionata e confezionata in dosi, sostanza per il taglio dello stupefacente (mannite), materiale per il confezionamento in dosi e un bilancino elettronico di precisione, il tutto posto in sequestro.

L’arrestato è stato tradotto presso il carcere di Teramo come disposto dal Magistrato di turno alla Procura della Repubblica di Teramo.