TORTORETO, TENTA DI ABUSARE DI UN MINORE: AI DOMICILIARI TURISTA DI RIETI

TORTORETO – Ha adescato un 14enne su Telegram e poi ha tentato di abusare di lui. Adesso un turista di Rieti è ai domicliari e tutto grazie al padre del ragazzo che ha deciso di denunciare immediatamente il 55enne.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, i fatti sono avvenuti nella giornata di ieri a Tortoreto, dove l’uomo era in vacanza proprio in questi giorni.

In base a quanto si apprende, aveva adescato il ragazzo nei giorni scorsi e fissato un incontro in prossimità della sua abitazione. Qualcosa negli spostamenti del ragazzo hanno però attirato l’attenzione del padre che ha subito bloccato l’uomo e chiamato i carabinieri.

L’accusa è ora quella di violenza sessuale su minori.